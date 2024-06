Os artistas Phoenix RDC e Xtinto vão atuar na primeira edição do festival de 'hip-hop' Penela Sessions, que vai decorrer no castelo medieval desta vila do distrito de Coimbra, no dia 20 de julho.

Iniciativa conjunta da Associação Infante Dom Pedro e da Câmara Municipal de Penela, contará também com a participação de Vespa Asiática, Champ e Ruze, além dos DJ Ocram 171 e Trill Seco.

O festival inclui “variadas atividades culturais e artísticas”, tais como 'MC battles', 'beatbox', 'graffiti' e 'break dance', informou a autarquia, liderada por Eduardo Nogueira dos Santos, em comunicado enviado à agência Lusa.

Phoenix RDC e Xtinto “são os cabeças-de-cartaz do novo festival de hip-hop” Penela Sessions - Barra I, referiu, indicando que os bilhetes já podem ser adquiridos 'online'.

“Phoenix RDC [Renascer das Cinzas] é um 'rapper' português de Vialonga, que caracteriza o seu trabalho pelo relato das suas vivências e 'storytelling' marcado nas letras”, enquanto Xtinto, nome artístico de Francisco Santos, natural de Ourém, "publicou o seu álbum de estreia, 'Latência', no ano passado, assumindo-se como um dos nomes a reter no rap e hip-hop da nova geração nacional”. de acordo com a organização.

Com este festival, os promotores pretendem “proporcionar uma experiência completa, celebrando não apenas a música, mas toda a cultura hip-hop”.

O festival, no dia 20 de julho, começa às 15h30 e prolonga-se até à madrugada seguinte, terminando às 04:00.

Os bilhetes podem ser comprados no site shotgun.live ou através do 'link' de acesso direto presente nas redes sociais do evento.