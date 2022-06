"(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up", "Sympathy For the Devil","Street Fighting Man", 'Honky Tonk Women", "Living In a Ghost Town" e Beast of Burden" foram alguns dos temas que não ficaram de fora do alinhamento do concerto na capital espanhola.

A digressão de celebração dos 60 anos de carreira da banda britânica liderada por Mick Jagger tem espetáculos agendados, até 31 de julho, na Alemanha, em Itália, no Reino Unido, nos Países Baixos, na Suíça, na Bélgica, na Áustria, em França e na Suécia.

Esta será a primeira digressão europeia da banda sem o baterista Charlie Watts, que morreu em agosto do ano passado, aos 80 anos.

“A Bigger Bang”, de 2005, é o último álbum de originais do grupo, mas depois desse os Rolling Stones editaram em 2016 “Blue & Lonesome”, feito apenas de versões e que lhes valeu um prémio Grammy de melhor álbum de blues tradicional.