Morreu John Mayall, o pioneiro do blues britânico cujo grupo dos anos 1960, os Bluesbreakers, ajudou a inaugurar um período fértil do rock e deu destaque a guitarristas como Eric Clapton. Tinha 90 anos.

A informação foi avançada pela sua família na terça-feira, sem indicar a causa da morte.

Mayall, um cantor e multi-instrumentista que foi apelidado de "o padrinho do blues britânico", e cujo espírito "portas abertas" ajudou alguns dos grandes nomes do género a aprimorarem a sua arte com ele e a sua banda, "faleceu pacificamente na sua casa na Califórnia", na segunda-feira, de acordo com o comunicado partilhado na sua página no Facebook.

“Os problemas de saúde que forçaram John a terminar a sua épica carreira de digressões finalmente levaram para a paz um dos maiores guerreiros da estrada do mundo”, refere o texto.

"John Mayall deu-nos 90 anos de esforços incansáveis ​​para educar, inspirar e entreter", acrescenta.

A influência de Mayall no rock dos anos 1960 e para lá é enorme. Membros dos Bluesbreakers acabaram por se juntar ou formar grupos, incluindo Cream, Fleetwood Mac, Rolling Stones e muitos mais.

Em 1963, aos 30 anos, Mayall mudou-se do norte da Inglaterra para Londres. Sentindo a revolução no ar, desistiu da profissão de designer gráfico para abraçar a carreira no blues, o estilo musical nascido na América negra.

Juntou-se a uma série de jovens guitarristas, incluindo Clapton, Peter Green, mais tarde dos Fleetwood Mac, e Mick Taylor, que ajudou a formar os Rolling Stones.

Já Mick Jagger destacou que Mayall foi "um grande pioneiro dos blues britânico".

Ele “tinha um olhar maravilhoso para jovens músicos talentosos, incluindo Mick Taylor – que ele me recomendou depois da morte de Brian Jones – inaugurando uma nova era para os Stones”, escreveu Jagger na rede social X (antigo Twitter).

No álbum de estreia dos Bluesbreakers em 1966, “Blues Breakers With Eric Clapton”, John Mayall encantou os aficionados da música com uma fusão de rock comovente e blues americano corajoso e guiado pela guitarra, apresentando 'covers' de músicas de Robert Johnson, Otis Rush e Ray Charles.

O blues que tocava em locais britânicos era "uma novidade para a Inglaterra branca", disse à France-Presse em 1997.

Esse álbum foi um sucesso, catapultando Clapton para o estrelato e trazendo uma onda de popularidade para um blues mais cru e pessoal.

Mayall mudou-se para a Califórnia em 1968 e viajou extensivamente pela América em 1972.

Gravou vários álbuns marcantes na década de 1960, incluindo "Crusade", "A Hard Road" e "Blues From Laurel Canyon". Dezenas de outros se seguiram na década de 1970 e até ao último, “The Sun Is Shining Down”, em 2022.

Mayall foi distinguido com um OBE, Oficial da Ordem do Império Britânico, em 2005.