Dua Lipa atuou este domingo e segunda-feira, dia 11 e 12 de maio, no Movistar Arena, em Madrid. Os concertos na capital espanhola marcaram o início da digressão europeia de "Radical Optimist".

Tal como aconteceu em vários espetáculos, em Espanha, a artista decidiu surpreender o público e interpretar 'clássicos' do país. Na primeira noite, Dua Lipa decidiu cantar a versão em espanhol de "Hero" ("Héroe"), de Enrique Iglesias.

Veja o vídeo:

Já no concerto deste domingo, 12 de maio, a artista escolheu "Me gustas tú", de Manu Chao. "A próxima canção é muito especial para mim porque, quando era mais nova, vivi em Pristina (Kosovo) e não iam lá muitos artistas cantar. Mas houve um artista espanhol que foi. Desde esse momento, essa canção tornou-se uma das minhas favoritas. É 'Me gustas tú', de Manu Chao", contou.

Veja o vídeo:

Depois de Madrid, Dua Lipa segue viagem para Lyon (França), onde irá atuar nos dias 15 e 16 de maio.