Depois de ter pedido desculpa pelo comportamento do espetáculo "Morro Amanhã", Rui Sinel de Cordes voltou às redes sociais e brincou com a polémica.

Na passada quinta-feira, dia 22 de fevereiro, o humorista partilhou uma fotografia rodeado por várias garrafas de água. "A escolher as bebidas para o camarim da nova tour", brincou.

No final de janeiro, Rui Sinel de Cordes pediu desculpa na sua conta no Instagram. "Pedir desculpa é o único ato possível em relação ao que aconteceu na passada terça-feira. Partilho tantas vezes aqui vitórias, é hora de partilhar também uma derrota", começou por escrever no comunicado publicado nas Stories.

"Foi uma noite de falhanços e erros apenas da minha responsabilidade, aos quais os meus colegas Luís e Salvador estão alheios. No nervosismo daquele que foi o espetáculo mais difícil da minha vida, quis esconder emoções em palco e abusei do álcool antes do mesmo", confessou o humorista.

No comunicado, Rui Sinel de Cordes confessa que "disse e fez coisas" que o "envergonham profundamente". "Como consequência deste excesso, disse e fiz coisas que me envergonham profundamente, mas pelas quais sou o único responsável, independentemente do estado em que me encontrasse", frisou.