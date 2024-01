Rui Sinel de Cordes, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos subiram a palco para homenagear Ricardo Vilão, que morreu há quatro meses. O espetáculo "Morro amanhã" decorreu na terça-feira, dia 23 de janeiro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e Rui Sinel de Cordes ofendeu uma espectadora e foi acusado de ter tido um comportamento "vergonhoso", "gravíssimo" e "desrespeitoso".

Na emissão desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou a polémica em torno de Rui Sinel de Cordes e recordou duas entrevistas do humorista.

"Há pessoas a quem o álcool dá mais para a melancolia, outras ficam eufóricas e depois há este terceiro tipo, felizmente mais raro, que fica com vontade de matar pessoas. Todos temos um amigo assim, nem que seja na cadeia de Custóias, mas temos", começou por gracejar a humorista, depois de recordar a polémica.

"Dois dias depois do sucedido, provavelmente quando acordou, Sinel de Cordes fiz um pedido desculpas no seu Instagram usando a justificação que os maridos violentos costumam dar às mulheres no dia seguinte: 'querida, sabes como é... eu sou emotivo e refugio-me no álcool", disse Joana Marques.

Na rubrica da Renascença, a humorista recordou que Rui Sinel de Cordes deu duas entrevistas antes do espetáculo. "Duas entrevistas que envelheceram mal", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.