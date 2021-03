O rapper Russ, que se estreou em Portugal em 2018, regressa à Altice Arena, em Lisboa, a 29 de setembro de 2022. Segundo o artista, o espetáculo na sala lisboeta - que esgotou em pouco mais de 30 horas - foi "a melhor noite da sua vida".

O concerto em Lisboa fará parte da digressão "Shake The Globe Tour".

"Com apenas 28 anos, o rapper, compositor e produtor tem feito o seu próprio caminho, ao seu próprio ritmo. O que já lhe valeu mais de 10 mil milhões de streamsno Spotify/Apple Music; arenas esgotadas por todo o mundo (incluindo Portugal); menção na lista da Forbes dos '30 Under 30', em 2019; a 20ª posição em outra lista da Forbes que nomeia os '30 Under 30 Cash Kings'; e um percurso recheado de sucessos que o tornaram num dos maiores fenómenos do rap da atualidade", relembra a promotora em comunicado.

Os bilhetes para o concerto de Russ serão colocados à venda no 26 de março.