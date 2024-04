Russ está de regresso à Europa para apresentar a digressão “It was you all along”, que arranca no dia 1 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 3 de maio.

Com 31 anos, o artista apresenta uma carreira cheia de sucessos como rapper, cantor, compositor e produtor, com 16 álbuns editados, múltiplas platinas, uma menção na lista Forbes “30 Under 30” e um livro que rapidamente se tornou num best seller.

Na nova digressão, que passou pelos Estados Unidos em 2023, Russ apresenta o seu mais recente projecto, "Santiago" "Este é um trabalho profundamente introspectivo, que explora a jornada de Russ à procura da aceitação e amor próprios, deixando de procurar validação nos outros. Uma intimidade sublime, na qual o artista nos convida a entrar", frisa o comunicado.