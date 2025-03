Salman Rushdie vai publicar em novembro uma coleção de contos, o seu primeiro livro de ficção desde que perdeu um dos olhos num ataque, em 2022, anunciou na quinta-feira a sua editora.

Intitulado "The Eleventh Hour", o livro é uma compilação de cinco contos ambientados nos três países onde o escritor britânico-americano viveu: Índia, Reino Unido e EUA, informou a Penguin Random House.

É "uma coleção de relatos comoventes e magistrais, que nos leva ao redor do mundo, desde os bairros de Mumbai até universidades inglesas de renome", e será lançado a 4 de novembro, segundo a editora.

"Os três relatos deste volume, todos escritos nos últimos 12 meses, exploram temas e lugares que ocupam a minha mente: a mortalidade, Bombaim, as despedidas, Inglaterra, a ira, a paz, os EUA..." explica o autor de 77 anos, citado no comunicado.

O autor de "Os Versos Satânicos", obra que lhe valeu há mais de 30 anos uma "fatwa" do regime teocrático do Irão, foi alvo de um ataque com faca em agosto de 2022, no nordeste dos EUA. Ele contou essa experiência na autobiografia "Faca", publicada em 2024.