Em Leira, a banda, formada pelos músicos Guilherme Tomé Ribeiro, Luís Montenegro, Filipe Louro e Gil Costa, atua no próximo dia 22, no Stereogun, e, em maio, a banda toca no Musicbox, em Lisboa, no dia 14, e, no dia seguinte, no M.ou.co, no Porto.

O novo disco sairá em setembro, e será o quarto da banda, resultando "de um trabalho desenvolvido desde 2019 em Marvila [na zona oriental de Lisboa], a agora casa-mãe dos Salto”, segundo comunicado divulgado pela sua promotora.