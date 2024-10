Os DITZ anunciaram esta terça-feira, 15 de outubro, a sua digressão com passagem em Lisboa em 2025. A banda vai atuar no dia 5 de fevereiro no Musicbox Lisboa.

Os bilhetes ficam disponíveis dia 22 de outubro às 10h00, em everythingisnew.pt. A informação sobre o preço dos bilhetes estará disponível em breve, adianta a promotora.

Em palco, a banda vai apresentar o disco "Never Exhale". "As canções que compõem este novo projeto foram escritas por toda a Europa, muitas vezes em dias de descanso e em salas de ensaio emprestadas, apenas para fazer uma pausa das longas viagens", lembra a Everything Is New.