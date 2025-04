Os The Hidden Cameras, são uma criação do artista canadiano Joel Gibb, vão subir ao palco do Musicbox, em Lisboa, em a 12 dezembro. Os bilhetes para o concerto já estão à venda pelo preço único de 19,5 euros.

Pela primeira vez, Joel Gibb vai tocar as músicas dos The Hidden Cameras sozinho, de forma intimista. "Gibb vai apresentar uma série de musicas distintivas que passarão, pelo folk, rock, baladas ou pop e apresentado as suas mais recentes produções num registo mais eletrónico e dançável", destaca o comunicado.

No concerto em Lisboa, o músico vai apresentar o seu quarto álbum, com edição marcada para setembro. O disco vai contar com os singles "Silent Night" e "How Do You Love?".