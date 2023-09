Salvador Martinha volta aos palcos para a segunda temporada da peça "Plim". O espetáculo passará por Águeda, Coimbra, Braga, Algarve, Lisboa e Porto nos meses de outubro e novembro.

A nova temporada, "Tás Óptima", conta com a atriz Inês Aires Pereira, a "agenciada preferida da Plim e do seu fiel Ron ron". João Maria também faz parte do elenco.

Com a encenação de Rui M. Silva, Salvador Martinha, João Maria e Inês Aires Pereira vão delinear a carreira da influencer "Van", depois do sucesso da sua última campanha "Salsichona do Ano". "Uma peça que promete muitos risos e acima de tudo likes no Instagram", adianta o comunicado.

DATAS:

Águeda: 13, 14 outubro | Centro de Artes de Águeda

13, 14 outubro | Centro de Artes de Águeda Porto: 16, 17 de outubro | Teatro Coliseu Porto Ageas

16, 17 de outubro | Teatro Coliseu Porto Ageas Braga: 21 de outubro | Altice Forum Braga

21 de outubro | Altice Forum Braga Lisboa: 23 e 24 de outubro | Coliseu de Lisboa

23 e 24 de outubro | Coliseu de Lisboa Coimbra: 2 de novembro | Convento de São Francisco Coimbra

2 de novembro | Convento de São Francisco Coimbra Algarve: 4 de novembro | Palácio de Congressos do Algarve

Preço dos Bilhetes: dos 18 euros aos 35 euros

Duração do espetáculo: 75 minutos

Bilhetes à venda nos locais habituais.