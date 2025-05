O músico brasileiro Martinho da Vila regressa a Portugal este ano para três concertos, no Porto, em Lisboa e em Coimbra, em novembro, anunciou hoje a promotora dos espetáculos.

Os espetáculos estão marcados para 13 de novembro no Coliseu do Porto, 15 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 16 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra, de acordo com a promotora, num comunicado enviado à agência Lusa.

Martinho da Vila, de 87 anos, é "um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileira".

Autor de temas como "Casa de Bamba", "Mulheres" ou "Canta, Canta, Minha Gente", já editou dezenas de álbuns, o primeiro dos quais em 1967 e o mais recente no ano passado.

Em "Violões e cavaquinhos", editado em maio de 2024, Martinho da Vila revisita temas da sua autoria e apresenta quatro temas inéditos.

O álbum conta com a participação de L7NNON, Preta Gil, Alegria Ferreira e Mart’nália.

Os bilhetes para os concertos de Martinho da Vila em Portugal já estão à venda e custam entre os 40 e os 60 euros no espetáculo em Coimbra, entre os 30 e os 80 euros em Lisboa, e entre os 25 e os 60 euros no Porto.