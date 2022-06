O artista plástico Rafael Bordalo Pinheiro (1845-1906), criador da personagem “Zé Povinho”, entre outras, e de caricaturas de várias figuras do seu tempo como o ator João Anastácio Rosa, vários políticos, e também da família real, foi também atento a Santo António, patrono da capital.

A mostra que é inaugurada na próxima semana, surge na continuidade da exposição “O Milagre do Riso”, apresentada no Museu de Santo António, na capital, entre fevereiro e maio último. A esta “primeira seleção de obras juntam-se outras, bem como alguns documentos do espólio do museu, que sublinham a presença da figura do Stº. António na produção artística de Bordalo Pinheiro”, afirma o museu lisboeta.

“As festas dos Santos Populares, que marcavam o mês de junho em Lisboa, constituíam matéria fértil para humor. Tradições populares associadas ao culto e às festas, eram usadas por Bordalo e os seus colaboradores, como o filho Manuel Gustavo, enquanto metáfora dos comportamentos da classe política e da situação do país; nessas caricaturas, o santo milagreiro ou as jovens em busca de marido recebiam as feições de membros do governo e da oposição, dando vida aos “santo Antónios” da política”, explica o museu.

Em 1895, no 7.º centenário do nascimento do santo, Bordalo concebeu “um conjunto de peças em cerâmica para fins devocionais e outras de cariz popular que assumem um registo caricatural, todas elas produzidas em série pela Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha”.