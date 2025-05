Segundo uma nota de imprensa divulgada hoje, a novidade desta edição das Festas de Lisboa, que em junho celebram o Santo António, principal padroeiro da cidade, é o envolvimento da Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, onde haverá conversas sobre “Lisboa Plural” e Rafael Bordalo Pinheiro e a sua criação paradigmática, o Zé Povinho, e oficinas dedicadas à importância da escrita.

A música tem lugar de destaque nas Festas de Lisboa, com o Castelo de São Jorge a receber Carminho, Rui Massena e Gil Brito (jovem pianista vencedor do Got Talent Portugal).

Simultaneamente, a Orquestra Gulbenkian mostrará o espetáculo “Contrastes e Cores Orquestrais”, o Teatro da Comuna será ocupado por Recitais de Jazz e o Teatro do Bairro Alto vai receber Anupama Bhagwat, uma das mais virtuosas intérpretes de sitar, instrumento musical de origem indiana.

O fim de semana de encerramento, no Terreiro do Paço, estará a cargo, no dia 28, dos D.A.M.A., que convidam Ágata, Bandidos do Cante, Beatriz Felício & Buba Espinho e Los Romeros, e a que, este ano, se juntará a marcha que vencer a Avenida.

No dia 29 será a vez de Bárbara Bandeira com a Banda Sinfónica da GNR e a participação de Carminho.

A edição deste ano posiciona as Festas de Lisboa como “plurais, ecléticas, profundamente enraizadas na tradição, mas sempre de braços abertos”.

Nesse sentido, a diversidade é uma das tónicas da programação deste ano, incluindo a Festa da Cultura Coreana, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, o Festival Bollywood Holi e Mercado da Índia, na Comunidade Hindu de Portugal, o MAMA África, no Cinema São Jorge e no Capitólio, e o Thai Festival, no Jardim Vasco da Gama.

Este mesmo último local receberá a Festa do Japão, país que também estará presente no programa Osaka em Lisboa, fazendo referência à Expo25 que se realizou nesta cidade, que inclui exposições, oficinas e cinema em vários espaços.

As Festas de Lisboa “são de toda a gente”, assinala, na nota, a empresa municipal EGEAC-Lisboa Cultura, que organiza o evento.

Entre 14 e 22 de junho, Lisboa acolherá, pela primeira vez, o EuroPride, que propõe conversas, concertos, oficinas, exposições, performances e atividades desportivas da comunidade LGBTI (pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo) em vários locais da cidade.

Como habitualmente, as Marchas Populares vão apresentar-se nos dias 30 e 31 de maio e 01 de junho, na MEO Arena, perante um júri que avalia coreografias e figurinos, sob o tema deste ano, “Alma de Lisboa”, e, em 12 de junho, os bairros vão desfilar na Avenida da Liberdade, cabendo ao grupo convidado Macau Street Dance abrir o cortejo.

Mantêm-se igualmente os tradicionais casamentos, tronos e corrida de Santo António, e a Trezena de Santo António, que inclui fado, guitarradas, percursos e uma peça de teatro.

Os Arraiais Populares são este ano 16, distribuídos por nove freguesias, a que se juntam o Arraial da Vila Berta e o Arraial dos Navegantes.

Entre as exposições está “Variações para Carlos Paredes”, no Museu do Fado, com instrumentos musicais, discos, documentação impressa e filmes sobre o músico nascido há 100 anos.

Também a obra da artista Maria Helena Vieira da Silva será assinalada com oficinas, leituras e visitas guiadas, e “O milagre da sardinha”, no Padrão dos Descobrimentos, vai prestar homenagem ao peixe que simboliza as Festas de Lisboa.

A programação, maioritariamente gratuita, inclui ainda cinema ao ar livre na Quinta das Conchas, a Noite da Literatura Europeia, a Noite das Ideias e a Feira do Livro de Poesia.

Nas ofertas para o público mais pequeno surge “Canções de encantar”, uma recriação dos temas dos grandes clássicos do cinema de animação.