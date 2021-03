Esta segunda-feira, dia 29 de março, Aragão vai estar à conversa com o SAPO Mag. A entrevista com o músico poderá ser vista a partir das 17h00, no Instagram do SAPO.

Natural de Mira-Sintra, Aragão destacou-se com o tema "Tranquilo", single de Dupla Platina. “Mudei”, “Viver” e “Free” e “Firmeza” foram os temas anteriormente lançados, todos com o selo da Sony Music Entertainment.

Recentemente, o artista editou "Abraço", tema em parceira com Rony Fuego.