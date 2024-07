Virgul está de regresso à música com "Outro Planeta", tema que combina ritmos africanos, latinos e pop urbana.

A nova música tem letra de Virgul e Gonzalo Tau. O vídeo, também já disponível, foi realizado por Carlos Marta e a direcção de fotografia é de Rafael Pais - ver aqui.

Desde que iniciou a sua carreira a solo em 2016, Virgul editou temas como “I Need This Girl” (Platina), “Só Eu Sei” (Platina), “Rainha” (Dupla Platina ), “All We Need Is Love” ou “Dividir Amor” (Platina).