Esta sexta-feira, dia 6 de novembro, Carminho é a convidada do @SAPO Mag. A conversa com a artista poderá ser vista em direto no Instagram do SAPO a partir das 17h00 e ficará disponível aqui no SAPO Mag.

Carminho atua no dia 14 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa. Já no dia 27 de novembro, a artista sobe ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os concertos fazem parte da iniciativa Santa Casa Portugal ao Vivo. "Vou ter comigo em palco dois amigos e dois dos artistas que mais admiro! Camané no Campo Pequeno e António Zambujo no Super Bock Arena. Vai ser bonita a festa", frisou a artista nas redes sociais.

Nos próximos dois meses, a Everything is New e a PEV Entertaiment, vão produzir em simultâneo, 20 espetáculos em Lisboa, no Campo Pequeno, e 20 espetáculos no Porto, no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota. "Um total de 40 espetáculos, com início a 31 de outubro e fim a 19 de dezembro", frisa a organização.