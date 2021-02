NEEV foi convidado a participar no Festival da Canção 2021, sendo que o músico irá apresentar-se como compositor e intérprete com o tema “Dancing in the Stars”. Para antecipar a sua atuação na segunda semifinal, o cantor vai estar à conversa com o SAPO Mag esta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 18h00, no Instagram do SAPO.

Sobre a canção que compôs, escreveu e produziu, o músico sublinha que "Dancing in the Stars" fala de "algo que partiu fisicamente da nossa vida, mas que continua espiritualmente connosco de forma tão intensa que continua a dar propósito e sentido a um presente que, quando olhado de frente, sabe a vazio".

De acordo com o número de reproduções nas canções a concurso, "Dancing in the Stars" está entre as favoritas com 115 mil visualizações no canal de Youtube do Festival da Canção.

NEEV - "Dancing In The Stars" (Neev) - OUVIR AQUI

