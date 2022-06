“Este evento pretende envolver o público num conjunto rico de experiências, que proporcione a interação entre os participantes e o evento, permitindo que as pessoas possam desfrutar da nossa cidade”, destaca a presidente da Câmara Municipal.

Carla Antunes Borges defende que este novo evento se enquadra “na política de dinamização dos espaços comerciais, trazendo vida à cidade, através de eventos culturais destinados a várias gerações e a toda a região”.

“Queremos trazer artistas portugueses que também podem enaltecer a nossa língua-mãe, envolvendo em simultâneo os nossos artistas locais, em sintonia com as organizações e o movimento associativo que temos no nosso concelho”, sublinha.

Do movimento associativo, Carla Antunes Borges destaca a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) e a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.

“O Primavera Tondela Parque pauta-se ainda pela sua preocupação com a sustentabilidade em todas as suas vertentes, onde a decoração utilizada será reciclável e reutilizável, uma inovação no concelho de Tondela”, sublinha.

Com três palcos diferentes e ainda um artista na rua, no primeiro dia, 08 de junho, é Luís Represas que sobe ao placo número um, Sérgio Carvalhosa assume o palco dois, e a animação de rua, e o palco três está reservado para músicos do concelho todos os dias.

Dany Silva é o cabeça de cartaz do segundo dia, em que Tiago Taborda ocupa o segundo palco e as ruas da cidade. No dia 10, a protagonista é Sara Correia, no sábado é Luís Represas e no palco dois a música é dedicada ao jazz.

O festival termina no domingo, dia 12, com Paulo de Carvalho no palco um, a Quinta do Paço no palco dois, músicos do concelho no três e a animação de rua e do parque urbano da cidade é da responsabilidade de Joshua Grindon Ford.

Este é o primeiro ano em que o Município de Tondela, no distrito de Viseu, “aposta neste tipo de certame para que o concelho e a cidade se tornem num grande palco de atração, criando um conceito inovador que oferece a possibilidade às famílias de desfrutarem dos nossos espaços”, defende a vereadora da Cultura.

Vera Machado anunciou também que “a literatura, o desporto e a animação infantil também estarão em evidência, com destaque para a exposição de artefactos museológicos do Museu Terras de Besteiros”.

A vereadora refere que também “há a possibilidade de consulta de livros ao ar livre, da biblioteca municipal, criando experiências únicas e dinâmicas durante estes dias que contam com a animação alargada às artérias da cidade e às zonas comerciais que terão instalações de arte efémera”.

“O objetivo é que as pessoas possam desfrutar de um evento cultural em comunhão com a natureza, já que o Parque Urbano se encontra, nesta altura do ano, em todo o seu esplendor e viver experiências culturais durante estes cinco dias”, sublinha.