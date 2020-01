"Rare", o novo álbum de Selena Gomez, chegou na passada sexta-feira, dia 10 de janeiro. Segundo a cantora, o disco representa um olhar sobre a sua "viagem de cura e crescimento".

"É, de longe, o trabalho de que mais me orgulho até à data", acrescenta a artista em comunicado.

Para promover as novas canções, Selena Gomez sentou-se à conversa com Zane Lowe. A entrevista de mais de 45 minutos está disponível no Youtube.

"Só precisava de deixar o meu antigo eu ir", frisa a artista na entrevista.

Veja a entrevista: