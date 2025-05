A edição deste ano do Serralves em Festa dá hoje início a 50 horas seguidas de animação multidisciplinar, com destaque para Spiritualized na música e a presença nos centros do Porto e Gaia, abrangendo ainda o Dia da Criança.

"São 50 horas 'non-stop' [sem parar] em que teremos, num ambiente muito festivo, um programa muito multidisciplinar. Ou seja, teremos desde as artes circenses à música, à performance, à dança, ao teatro, exposições, cinema, visitas ao nosso parque e também às exposições", disse aos jornalistas o diretor do festival, Rui Costa, aquando da apresentação do evento, no começo do mês.

Rui Costa apontou que Serralves receberá mais de 500 artistas, mais de 20 nacionalidades, e mais de 100 atividades, salientando que no ano passado o evento recebeu 265 mil pessoas.

Como destaques, o responsável assinalou, na música, "os Spiritualized, que é um dos momentos marcantes do Serralves em festa ou, de Portugal, os Três Tristes Tigres, com um novo trabalho".

"Na dança teremos os 20 Dancers for the XX Century, um trabalho notável e emblemático sobre a dança do século XX de Boris Charmatz, e os espetáculos ao nível do circo, das artes circenses, que são vários, mas poderíamos aqui referir o espetáculo ‘Esquive’", disse, não esquecendo "o cinema de Manoel de Oliveira".

Rui Costa observou ainda que durante o evento decorre o Dia da Criança, e se "já é habitual o Serralves em Festa ter uma programação muito diversificada, onde se incluem naturalmente as crianças e as famílias”, no domingo, "além das oficinas na área das artes e do ambiente" acontecerão "espetáculos circences, de música" e ligados à leitura.

"Sem deixarmos de ir, antes disso, na quinta-feira, ao centro do Porto, ao centro de Gaia, o que nos parece também relevante enquanto encontro com as comunidades locais, com as populações", afirmou.

Na dança contemporânea, destaque ainda para “EDNI”, de João Martinho Moura e Né Barros, para Cristina Planas Leitão e alunos do FAÍCC com o estudo coreográfico “[hug]”, os Quarto e os Poncili Creación, de Porto Rico, que trabalham "sobre a identidade cultural, consumismo e degradação ambiental" e farão duas paradas (na Baixa e em Serralves).

Na música, além de Spiritualized no sábado à noite com cerca de dez músicos em palco, Três Tristes Tigres regressam "após o concerto de boa memória na primeira edição do Serralves em Festa, em 2004", apresentando o novo álbum “Arca”.

"Serão cerca de 50 atuações, entre concertos e DJ ‘sets’, ao longo das 50 horas do festival", com prioridade a "projetos mais exploratórios e experimentais dentro dos mais variados estilos e idiomas musicais", com nomes como Aunty Rayzor & DJ Tobzy, Use Knife, Waclaw Zempil & Saagara ou Fidju Kitxora, com abrangência geográfica europeia mas também do "Brasil, Egito, Tailândia, Argentina, Gana, Síria, entre outras regiões", sendo as noites animadas "pela eletrónica mais dançável".

Quanto ao programa do serviço educativo, há o espetáculo de circo “Dolce Salato”, para as famílias, e “Músicas para dar a volta ao mundo”, da Dona Arménia, concerto/espetáculo apresentado por Ana Madureira e Vahan Kerovpyan, havendo ainda o espetáculo “Girafas”, dos catalães Xirriquiteula Teatre, que deambulará pelo Parque de Serralves.