No sábado, para bebés até aos 12 meses irá decorrer a oficina “O Sol e a Lua nunca se encontram?" e, a partir dos 5 anos, é lançado, no domingo, o desafio de pintarem a lenda da Deusa do Sol, na oficina “Histórias com… pintura – Amaterasu ou o eclipse solar?”.

“O ronronar do gato” é a sugestão para sábado, dia 16, para bebés entre os 12 e os 36 meses, com histórias sobre animais que foram sagrados no Egito e amuletos de sorte no Japão.

No domingo, crianças a partir dos 6 anos vão poder conhecer Guan Yu, um general chinês durante uma visita à exposição permanente do Museu do Oriente, onde terão a oportunidade de conversar sobre as peças.