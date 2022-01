Esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, Shawn Mendes revelou o videoclipe de "It'll Be Okay", o seu mais recente single.

No vídeo realizado por Jay Martin, o cantor passei sozinho pelas nas ruas de Toronto, no Canadá. Enquanto percorre as avenidas da sua cidade natal, o artista canta os versos do tema que escreveu dias depois de anunciar o fim da sua relação com Camila Cabello.

Nas primeiras 16 horas depois do lançamento, o videoclipe de "It'll Be Okay" foi visto por mais de dois milhões de pessoas no Youtube.

Veja o vídeo: