Nas últimas semanas, Shawn Mendes tem estado mais ativo nas redes sociais e os fãs agradecem.

Este fim de semana, o cantor divertiu-se no Canadá e aproveitou para 'brincar' na neve com os amigos. Na sua conta no X, antigo Twitter, e Instagram, o lusodescendente partilhou fotografias e vídeos do momento.

Na publicação, o artista aparece apenas de calções no meio da neve e a correr pelo quintal. "Está muito frio", diz Shawn Mendes no vídeo, descendo depois uma pequena encosta de trenó.

Veja a publicação: