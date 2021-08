Shawn Mendes viajou até Maiorca, em Espanha, para umas férias. Nas redes sociais, o jovem lusodescendente tem partilhado imagens do seu dia a dia na praia.

Depois de ter revelado um pequeno vídeo a tocar guitarra, esta quinta-feira, dia 5 de agosto, o músico 'subiu a temperatura' das redes sociais e publicou fotografias suas na praia. As imagens rapidamente se tornaram virais, somando milhões de partilhas, especialmente no Twitter.

Na rede social, o nome do músico chegou ao ranking dos temas mais comentados em todo o mundo, entrado no top 10 no Brasil. Já no Instagram, as fotografias conquistaram mais de milhão de 'gostos' em menos de 30 minutos.

Veja as fotos do cantor:

Veja as reações dos fãs: