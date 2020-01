Os Simple Minds foram conquistando terreno passo a passo. Depois de sete álbuns - "Life in a Day" (1979), "Real to Real Cacophony" (1979), "Empires and Dance" (1980), "Sons and Fascination/Sister Feelings Call" (1981), "New Gold Dream" (1982), "Sparkle in the Rain" (1984) e "Once Upon a Time" (1985) - é que chegou o grande sucesso, pelo qual ficariam conhecidos por todos e até aos dias de hoje. "Como toda a gente sabe, 'Don't You (Forget about me)', foi feita para o filme 'O Clube' ('The Breakfast Club') e eles queriam mesmo que os Simple Minds fizessem a canção. Mas não dissemos 'sim' imediatamente, pensámos que era algo demasiado à americana. Mas gostámos das pessoas envolvidas, do realizador, do produtor... E, como gostamos deles, decidimos tentar e fizemos tudo muito rápido", revela Jim Kerr, explicando ainda acabou a canção com um "la la la" porque não tinha mais letra para o instrumental.

"Foi número um do top, o Michael Jackson era número dois. E esse tipo de coisa são coisas loucas", frisa o músico.

