Nena foi esta segunda-feira, dia 1 de julho, surpreendida em direto na emissão das "Manhãs da Rádio Comercial" com o anúncio da sua estreia no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 4 de outubro de 2025.

A surpresa veio da sua agência, Primeira Linha, que aproveitou o momento de apresentação de um novo tema, "Fones nos Ouvidos”, para lhe dar em primeira-mão a novidade.

A cantora e compositora conta com um álbum, "Ao Fundo da Rua”, do qual fazem parte os singles “Portas do Sol”, “Do Meu Correio Ao Teu” e Passo a Passo". Do segundo longa duração, que tem data de lançamento prevista para o primeiro trimestre do próximo ano e que será apresentado na íntegra ao vivo no Campo Pequeno, já se conhecem os singles; “Os Croquetes Acabam”, “É o que é” e “Lembras-te de Mim”, com Carolina de Deus.

Preços e Horários:

Plateia VIP Meet & Greet - 80€

Plateia A - 45€

Plateia B - 40€

Bancada A - 30€

Bancada B - 25€

Bancada C (vis red) - 20€

Galeria 1ª - 20€

Camarotes 1ª - 25€

Galeria 2ª - 18€

Camarotes 2ª - 20€

Mob Condicionada - 18€