Após dois anos sem evento, devido à covid-19, a iniciativa, que irá decorrer entre as 16:00 de 2 de julho e as 13:00 do dia seguinte, apresentará em dois palcos 35 nomes “do techno e do underground”, entre os quais Ben Klock, Boston 168, Dave Clarke, Klangkuenstler, Planetary Assault Systems (aka Luke Slater), SNTS, Stella Bossi e Toni Alvarez, assim como os portugueses Carol D'Souza, Carlos Manaça, Du/Art, Danni Gato, Link98, Miss Sheila e Nuno Clam.

Bernardo Bernardes, da direção do Sound Waves, recordou à Lusa que o festival começou por ser “de pequena dimensão”, mas registou “todos os anos um desenvolvimento quer a nível artístico quer relativamente ao local de realização”, pelo que a sua mudança há cinco anos de São Pedro de Moel, na Marinha Grande, para a praia de Esmoriz, em Ovar, “catapultou um crescimento ainda maior”.

Esse responsável realça à Lusa que o festival “tem artistas de renome mundial a atuarem no palco principal” e daí a sua expectativa: “Temos como objetivo a continuação do crescimento gradual do evento de forma a tornar o Sound Waves não só uma bandeira do techno nacional, mas também uma bandeira do techno internacional”.

O alemão Ben Klock, por exemplo, é considerado “um símbolo moderno do movimento Techno de Berlim” e deverá exibir em Esmoriz as competências que o afirmam como “um dos DJ e produtores mais solicitados da geração atual”.

Também o britânico Dave Clarke, “conhecido pelas suas composições com o som techno e electro em destaque”, é apontado como “uma das grandes lendas dentro da indústria musical underground”.

Já a dupla italiana BOSTON 168 é anunciada como adepta de misturar “de uma forma sólida as sonoridades techno, acid, psicadélico e groove forte”, enquanto Klangkuenstler sobressai como “um dos artistas mais promissores da indústria alemã, por criar paletas de sons com a fusão de acid, trance e techno”.

Também da Alemanha, o festival vai receber a DJ e produtora Stella Bossi, que conquistou “mais de um milhão de seguidores nas redes sociais” por ser “uma das mais carismáticas artistas do mundo underground e uma grande influência do estilo musical dentro da cena techno”.

O espanhol Toni Alvarez, por seu lado, “é o novo embaixador da techno na Galiza” e, depois de ter estudado piano e guitarra, trará a Esmoriz o estilo com que tem dado a conhecer na Europa uma sonoridade “com um toque de groovy e dark techno”.

Quanto à participação portuguesa no festival, Carlos Manaça destaca-se pela sua “carreira de 35 anos”, e Danni Gato pela sua “produção inovadora”, com base “na mistura musicial e nos derivados do afro-house”.

Os bilhetes individuais para Sound Waves estão disponíveis a preços entre os 35 e os 47 euros, consoante a data de aquisição. Também há packs especiais com serviço VIP, entre os quais mesas para 10 pessoas ao preço global de 1.500 euros.

Para acesso ao local, a organização estabeleceu parcerias na área dos transportes, pelo que os interessados podem fazer uma reserva prévia de lugares de ida e volta em autocarros que farão a ligação a Esmoriz a partir do Porto e de Valença, em Portugal, e desde a Galiza, Castela, Estremadura e Andaluzia, em Espanha.