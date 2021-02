Para celebrar o 15.º aniversário, o Spotify promoveu um evento online e mundial esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Na emissão "Stream On" foram apresentadas as principais novidades do serviço de streaming para os próximos meses e analisado o crescimento da plataforma desde 2006.

No evento online "Stream On", o Spotify anunciou novidades para Portugal. A partir desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o serviço de streaming vai contar com uma conta de Instagram dedicado exclusivamente ao público português.

O Spotify anunciou ainda novidades para a aplicação. A aplicação do serviço de streaming vai ser adaptada "para português de Portugal". "Os utilizadores portugueses vão finalmente poder desfrutar da Spotify na sua língua materna", revelou a plataforma.