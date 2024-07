Em março de 2022, o Spotify, gigante do streaming de música, anunciou o fim das assinaturas pagas na Rússia, o encerramento do seu escritório no país e limitações de acesso ao conteúdo publicado pelos meios estatais russos. Já esta semana, a plataforma decidiu remover do seu catálogo os artistas russos que apoiam a guerra.

Segundo o Moscow Times, os perfis de artistas como Grigory Leps, Oleg Gazmanov, Polina Gagarina, Shaman e a banda Lyube foram removidos do serviço de streaming.

Os cantores Grigory Leps, Oleg Gazmanov e o grupo Lyube já tinham sido sancionados pela União Europeia depois do início da guerra na Ucrânia. Já os restantes artistas foram bloqueados na passada semana.

"As Regras da Plataforma dizem claramente que tomamos medidas quando identificamos conteúdo que viola explicitamente as nossas políticas de conteúdo ou leis locais”, frisa o Spotify em comunicado, acrescentando que os perfis dos artistas foram removidos depois de uma análise.