"Murder on the Dance Floor", tema editado em 2001 por Sophie Ellis-Bextor, tornou-se viral nas últimas semanas graças ao filme "Saltburn", da Amazon Prime Video.

Antes da estreia da longa-metragem de Emerald Fennel, o tema do disco "Read My Lips" registava 250 mil reproduções diárias nos serviços de streaming. Depois da chegada de "Saltburn", "Murder on the Dance Floor" tem registado uma média de um milhão de 'streams' por dia.

Segundo a revista People, a canção de Sophie Ellis-Bextor conquistou mais de 1,5 milhões de reproduções no Spotify no dia 31 de dezembro, entrando para o top Global do serviço de streaming.

"Murder on the Dancefloor" recebeu 1,5 milhão de streams do Spotify em todo o mundo em 31 de dezembro, marcando um aumento de 340% em relação ao número de ouvintes na véspera de Ano Novo de 2022 e garantindo à faixa sua posição de estreia na parada global de músicas do serviço de streaming, na 130.ª posição.

"Saltburn" pode ser visto na Amazon Prime Video. O mais recente e polarizador filme de Emerald Fennell, a realizadora vencedora de um Óscar por "Uma Miúda com Potencial", chegou ao serviço de streaming no passado dia 22 de dezembro.

No fim de semana de estreia, o filme conquistou o terceiro lugar no top da plataforma em Portugal e tem dado que falar nas redes sociais. Já a nível mundial, segundo o site FlixPatrol, "Saltburn" ocupa a segunda posição do ranking.

"Saltburn" é um thriller psicológico com Barry Keoghan e Jacob Elordi sobre "uma bela e perversa história de privilégio e desejo" com assumidas ambições às nomeações nesta temporada de prémios que culminará nos Óscares.

"Enquanto luta para encontrar o seu lugar na Universidade de Oxford, o estudante Oliver Quick, vê-se arrastado para o mundo do charmoso e aristocrático Felix Catton, que o convida para passar um verão inesquecível em Saltburn, a extensa propriedade de sua excêntrica família", destaca a sinopse.

Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan (a prtaogonista de "Uma Miúda com Potencial") também fazem parte do elenco.