No Dia Internacional da Mulher, o serviço de streaming lança novas iniciativas EQUAL e celebra a data promovendo três artistas portuguesas que vão estar nas capas de diferentes playlists do Spotify Portugal.

Para além de ter estado em destaque no grande outdoor de Times Square e na playlist Equal no final do ano passado, Dulce Pontes volta a ser capa de uma playlist do Spotify - “O Fado”. “Dancing Kizomba” destaca Cubita, a jovem das sonoridades urbanas de origem africana que este ano participa no Festival da Canção com “Uma mensagem tua”. Rita Guerra é mais uma artista em foco ao representar a música pop portuguesa sendo a capa da playlist “Pop PT”.

A nível global, o Spotify lançou também novas iniciativas que promovem a igualdade e dão voz às mulheres artistas, como o Equal Presents. "Um formato em que a plataforma de streaming dá a artistas emergentes a oportunidade de gravar e publicar versões pessoais de algumas das suas canções favoritas. Três artistas lançaram novas versões exclusivas para Spotify para celebrar a o Dia da Mulher - Ethel Cain, dos EUA, cantou 'Everytime' de Britney Spears; Bruses, a artista mexicana lançou hoje o cover de 'Wannabe' das Spice Girls; e SUNMI da Coreia do Sul, lançou 'Oh Sorry Ya' em colaboração com a dupla de compositores LYRE", explica o Spotify.

O serviço de streaming lançou ainda, entre outras iniciativas, a “With Love”, uma playlist de podcasts que apresenta 25 mulheres de diferentes origens, abrangendo artistas, ativistas e criadoras, todas com um fio condutor comum de áudio e música.

As artistas mais ouvidas em Portugal

Para celebrar o dia, o Spotify relembra também as artistas que "mais inspiraram os portugueses durante o último ano".

Billie Eilish foi a cantora mais ouvida pelos portugueses em 2021. A jovem norte-americana conta atualmente com 48 milhões de ouvintes mensais. Em segundo lugar, está Olivia Rodrigo, que fez sucesso em 2021 com o lançamento do álbum “SOUR” e o single “Drivers licence”.

O terceiro lugar vai para Dua Lipa, que continua a fazer parte das preferências dos portugueses com o lançamento do álbum “Future Nostalgia” no ano passado. O top cinco é completado por Ariana Grande e Doja Cat, respetivamente.

"Já em relação aos álbuns femininos mais ouvidos em 2021 não há grandes surpresas", frisa o Spotify. Em primeiro lugar, “SOUR”, de Olivia Rodrigo, seguida por “Future Nostalgia”, de Dua Lipa, e "Planet Her", de Doja Cat. “Happier Than Ever”, de Billie Eilish, e “Positions”, de Ariana Grande , completam o pódio.

Entre as músicas de artistas femininas mais ouvidas em Portugal no passado, “Drivers licence”, de Olivia Rodrigo, ocupa o primeiro lugar. O segundo lugar pertence a uma artista brasileira: “Disco Arranhado” de Malu. O pódio é completado novamente com Olivia Rodrigo com “good 4 u”, “Levitating”, de Dua Lipa ft. Da Baby, e “Inesquecível”, de Giulia Be.

Artistas femininas mais ouvidas em Portugal em 2021:

Álbuns femininos mais ouvidos em Portugal em 2021:

Músicas femininas mais ouvidas em Portugal em 2021: