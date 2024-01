Taylor Swift parte na frente da corrida na edição dos iHeartRadio Music Awards. Os vencedores serão conhecidos a 1 de abril, durante uma cerimónia no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A cantora norte-americana está nomeada em nove categorias - Canção do Ano, Artista do Ano, Canção Pop do Ano, Artista Pop do Ano, Melhor Letra, Melhores Fãs, TikTok Bop do Ano, Favorito no Ecrã e Favorito Style em Digressão.

Jelly Roll , 21 Savage e SZA também se destacam na corrida aos prémios norte-americanos, com oito nomeações cada. Já Olivia Rodrigo, que se estreia este ano em Portugal, soma sete indicações.

As nomeações aos iHeartRadio Music Awards refletem o poder feminino na música pop em 2023. Na categoria Melhor Artista Pop, apenas concorrem mulheres: Doja Cat, Miley Cyrus, Rodrigo, SZA e Taylor Swift.

NOMEADOS:

CANÇÃO DO ANO

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Fast Car” – Luke Combs

“Flowers”- Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“Last Night”- Morgan Wallen

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“vampire” – Olivia Rodrigo

ARTISTA DO ANO

Drake

Jelly Roll

Luke Combs

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Olivia Rodrigo

Shakira

SZA

Taylor Swift

Usher

DUO/ GRUPO DO ANO

(G)I-DLE

Blink-182

Dan + Shay

Fall Out Boy

Foo Fighters

Jonas Brothers

Måneskin

OneRepublic

Paramore

Parmalee

CANÇÃO POP DO ANO

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Flowers”- Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“vampire” – Olivia Rodrigo

ARTISTA POP DO ANO

Doja Cat

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

MELHOR NOVO ARTISTA