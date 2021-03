No evento da Spotify do passado mês de fevereiro, "Stream On", a marca anunciou os seus planos de expansão, nos quais integrou a disponibilização da sua plataforma de streaming de áudio, a mais popular do mundo, em 36 novos idiomas.

"Assim, a partir de hoje, a app móvel da Spotify passa a incluir oficialmente o Português Europeu, e a plataforma passa a estar agora disponível num total de 62 línguas diferentes na experiência móvel", frisa o serviço de streaming em comunicado enviado ao SAPO Mag.

O Spotify frisa ainda que se "compromete em trazer o melhor conteúdo de áudio também para os seus utilizadores em Portugal". "Esta disponibilização integra os seus esforços em assegurar que toda a experiência é possível e acessível nas mais variadas línguas - não importando de onde o utilizador é", remata a plataforma.