"T3", programa dos finais de tarde da Renascença, chegou ao fim na passada sexta-feira, dia 17 de janeiro.

Nas redes sociais, Daniel Leitão despediu-se do programa. "Mais um imóvel que não resistiu à pressão imobiliária... o 'T3' da Renascença chegou ao fim na passada sexta-feira. Foram 19 meses incríveis, com altos e baixos, mas que muito gozo me deram. 19 meses onde conheci colegas incríveis, convidados muito interessantes e talentosos, e acima de tudo ouvintes que fomos conquistando e que já eram 'colegas de casa'", escreveu o humorista.

"Obrigado a todos. Vocês são incríveis. Fechou-se um ciclo, mas olha... 'Seja o que Deus Quiser'... muito em breve", acrescentou.

Na sua conta no Instagram, Renato Duarte confirmou a sua saída da Renascença. "Na sexta-feira passada, terminei a minha relação mais longa: praticamente 15 anos de Renascença. Bodas de quê? Foi tão bom!! Muito muito obrigado a todos com quem me fui cruzando e até sempre", escreveu o apresentador, prometendo "novidades em breve".

Filipa Galrão, que também fazia parte do programa "T3", também está de saída da estação de rádio."Fiz manhãs, fiz tardes, fiz níveis ao Papa. Fiz festivais de música e de vinhos. Fiz 52 horas de emissão sem dormir. Fiz programas feliz da vida e outros lavada em lágrimas. Fiz amigos, os melhores. Fiz a festa com artistas emergentes e figuras parvas em tiktoks. Fiz expressões indignadas a ouvir o ‘Seja o Que Deus Quiser’ e vocês toparam-me sempre. Foram quase cinco anos de Renascença, uma Rádio única na sua diversidade", frisou.

"Um especial agradecimento a todos os ouvintes do 'T3' que em tão pouco tempo se tornaram fiéis de um programa que, pela primeira vez em 55 anos, fez as tardes da Renascença serem muito mais do que ‘a rádio do Terço’. Foi bom, sim senhor, mas está na hora de pregar noutra freguesia", acrescentou.