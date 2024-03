Todas as sextas-feiras, os ouvintes do programa "As Três da Manhã" pedem a música que os faz saltar para a pista, enquanto gritam a uma amiga "Anda, Paula, que é a nossa música". Agora, vão poder dançar e pedir as suas músicas favoritas à Ana Galvão, à Joana Marques e à Inês Lopes Gonçalves.

No dia 10 de maio, às 22h00, o Capitólio, em Lisboa, vai receber "Anda, Paula, que é a nossa música". Os bilhetes estão à venda na MEO Blueticket e custam 20 euros.

"Da rádio para a pista. Das manhãs loucas na Renascença para uma noite memorável na discoteca", resume a sinopse.