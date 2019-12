Depois de festejar o seu 30.º aniversário, no dia 13 de dezembro, Taylor Swift quis brindar os fãs com um presente: nas redes sociais, a cantora anunciou que vai ser uma das protagonistas da edição de 2020 do festival de Glastonbury.

A artista norte-americana vai subir ao palco do festival britânico a 28 de junho, o último dia do evento. Paul McCartney e Diana Ross também vão passar pelo festival que comemora 50 anos em 2020.

"Ela é uma das maiores artistas do mundo e as suas canções são absolutamente incríveis", sublinhou Michael Eavis, organizador do festival.

Depois de atuar no festival de Glastonbury, no dia 9 de julho, Taylor Swift estreia-se em Portugal no NOS Alive.