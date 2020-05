Maro, cantora e compositora portuguesa, fez um dueto à distância com Eric Clapton. Nas redes sociais, a artista de 25 anos partilhou o vídeo onde interpreta "Tears in Heaven" com o músico britânico de 75 anos.

"Nem sei por onde começar... ouvi a música do Eric Clapton toda a vida. Não me lembro de não conhecer o trabalho dele", escreveu Maro na sua conta no Facebook. "Para um artista tocar uma canção dele e estar disposto a fazê-lo num tom diferente, com um arranjo diferente e com uma forma muito específica de gravação, é preciso ter muita generosidade", acrescentou.

O dueto faz parte da série de vídeos "Itsa Me, Maro!", rubrica onde a cantora desafia vários músicos para duetos.

Veja o vídeo:

Maro - alcunha que adotou como nome artístico - nasceu num ambiente familiar marcado pela música, com uma avó pianista, a mãe professora e pai músico não profissional.

Começou a estudar piano aos quatro anos, fez conservatório, aprendeu sozinha a tocar guitarra e a cantar e, num impasse a caminho de um curso de veterinária, decidiu escolher a música.

Inscreveu-se e foi admitida na escola de Berklee, em Boston, com apoio de bolsas de estudo, onde viveu três anos e completou o curso em dezembro de 2017.