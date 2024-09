Will Jennings, um dos responsáveis por temas como "My Heart Will Go On", de Céline Dion, "Tears in Heaven", de Eric Clapton, ou "Didn't We Almost Have It All", de Whitney Houston, morreu na passada sexta-feira, dia 6 de setembro. O compositor tinha 80 anos.

Ao longo da carreira, o norte-americano colaborou com dezenas de artistas, como Steve Winwood, Dionne Warwick, Barry Manilow e Tim McGraw.

Will Jennings venceu dois Óscares, por "My Heart Will Go On" (Céline Dion), que escreveu para "Titanic", e por "Up Where We Belong", da banda sonora de "Oficial e Cavalheiro" (1982). O compositor conquistou ainda o Globo de Ouro de Melhor Canção com "Tears in Heaven" (interpretada por Eric Clapton), do filme "Rush".

Pelo seu trabalho, o norte-americano venceu ainda três Grammys.