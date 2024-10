“Foi um incêndio num edifício ao lado do Teatro da Trindade, estamos à espera do piquete da EDP e a proceder à extinção do foco de incêndio”, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa.

A mesma fonte acrescentou que o incidente ocorreu com um cabo de “média tensão”.

"O que aconteceu foi um curto-circuito com cabos elétricos num edifício contíguo ao teatro", disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, acrescentando que "a situação está controlada".

De acordo com os Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado às 22h26.

“O espetáculo já tinha terminado, a maior parte já tinha saído, faltavam cerca de 40 pessoas das 400 que lá tinham estado”, explicou a fonte do RSB, em relação à evacuação do teatro.

Uma fonte oficial da PSP confirmou que se tratou de “uma situação relacionada com um cabo de média tensão” e, apesar do forte dispositivo no local, “não teve nada a ver com os tumultos dos últimos dias” na Área Metropolitana de Lisboa.

No local estiveram elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, da PSP e da Proteção Civil municipal.