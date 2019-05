Há um ano, a 12 de maio de 2018, Salvador Sobral entregava o galardão do Festival Eurovisão da Canção a Netta Barzilai, que representava Israel com o tema "Toy". Depois de meses de incertezas, a organização confirmou que seria Telavive a receber a edição deste ano do concurso de música, considerado um dos maiores do mundo da televisão.

A cidade acolhe pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat. Israel acolheu, em Jerusalém, o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores - em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez consecutiva, acabando por passar para a Holanda.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção está marcada para esta terça-feira, dia 14 de maio. Já a segunda parte está agendada para 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical acontece no dia 18 de maio.

Depois de Filomena Cautela, Daniela Rua, Sílvia Alberto e de Catarina Furtado, as três galas serão apresentadas por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.