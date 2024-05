O SAPO MAG está em Malmö a acompanhar o Festival Eurovisão da Canção 2024 e assistiu ao que terá sido, potencialmente, o ensaio mais tenso de sempre na história do Festival.

Antes, durante e após a sua atuação, Eden Golan foi vaiada pelo público dentro da Malmö Arena. Mesmo utilizando técnicas televisivas para disfarçar a situação – como aplausos pré-gravados e uma realização que pouco se foca no público – gritos de “libertem a Palestina” foram retransmitidos.

De referir que alguns momentos da canção foram acompanhados de aplausos por parte do público, mas a maioria absteve-se de expressar qualquer tipo de sentimento.

O MOMENTO DO ENSAIO.



Fontes confirmaram ao SAPO MAG que a delegação israelita abandonou a arena após a atuação e não se juntou aos restantes países na conhecida “green room” durante o resto da transmissão do ensaio. Não está confirmado que o mesmo suceda durante o espetáculo ao vivo.

O nosso correspondente em Malmö questionou a UER/EBU – organizadores da Eurovisão – de forma a obter esclarecimentos sobre o sucedido mas até à hora de publicação não recebeu qualquer resposta.

Três protestos pró-Palestina foram confirmados pela polícia sueca para esta quinta-feira. A maior demonstração decorrerá próxima da arena – em Hyllie Dagvattenparken. As outras duas foram marcadas para Stortorget e Davidshalltorg. São esperados entre 20 e 25 mil protestantes.

A GALERIA DOS PROTESTOS

Devido aos elevados níveis de ameaça na cidade, os governos e embaixadas de diversos países emitiram comunicados com recomendações para os visitantes.

A delegação portuguesa confirma que foram abordados por entidades governamentais no sentido de assegurar a segurança da nossa representação.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros e as Embaixadas de Portugal, na Suécia e Dinamarca, entraram em contacto com a nossa delegação mesmo antes da partida com recomendações de segurança. Estão em permanente contacto connosco e têm acesso aos nossos planos diários.", frisou a RTP em exclusivo ao SAPO MAG.

Tudo isto acontece ao mesmo tempo que as Nações Unidas confirmam que nenhuma ajuda humanitária entrou em Gaza desde 5 de maio, devido à mais recente incursão de forças israelitas na cidade de Rafah.

A atual guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes dos islamitas palestinianos do Hamas em solo israelita em 7 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos, segundo as autoridades.

Desde então, Israel tem em curso uma ofensiva militar para aniquilar o grupo extremista, numa operação que matou mais de 34.600 pessoas e destruiu muitas das infraestruturas de Gaza, segundo o governo do Hamas.

A segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção 2024 tem lugar esta quinta-feira, a partir das 20h00. Em Portugal, poderá ver a cerimónia em diferido na RTP1 a partir das 22h00.