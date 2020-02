Segundo o encenador, Galileu Galilei surgirá em cena para falar “de uma época em que a Terra era o centro do mundo”.

“Ele acaba por descobrir que não, que afinal a Terra não era o centro do sistema solar, muito menos de todo o mundo. E põe-se a questão: a ciência está ao serviço de quê e é defendida por quem?”, avançou.

“Terra” permitirá aos espectadores regressarem ao ponto zero da análise, colocando várias questões relativas a como é viver neste planeta.

“Muitas vezes estamos muito mais a salvar o nosso 'coiro' do que a tentar salvar o planeta”, disse Pompeu José, acrescentando que o espetáculo permitirá ao público “refletir sorrindo” sobre as grandes questões que ameaçam a existência da humanidade.

À semelhança de “Fogo!” e de “Água”, “Terra” estrear-se-á no bar da ACERT, será depois apresentado em associações do concelho de Tondela e, posteriormente, em outros pontos do país.

Pompeu José e Raquel Costa são os responsáveis pela dramaturgia, enquanto a interpretação fica a cargo de António Rebelo, Ilda Teixeira e Raquel Silva.

A programação da ACERT para este trimestre integra espetáculos diversificados de música, teatro e novo circo.

O espetáculo de música para crianças e famílias “Aniki”, da Gira Sol Azul, a exposição de fotografia “O dia em que a terra se fez mar”, do fotojornalista Tiago Miranda, o concerto de Noble (Pedro Fidalgo) e o espetáculo “Ermelinda do rio”, do Teatro da Terra, são alguns dos destaques.

Em março, vai realizar-se uma festa de homenagem aos anos 90, com os grupos Peste e Sida, 69 Graus e o DJ Kira.

Outra das novidades é o evento “5.ª feira de faca e garfo”, que permitirá fundir os sabores da comida com os sabores da música tocada ao vivo.