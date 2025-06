O projeto da companhia de teatro documental Hotel Europa, denominado “Terra de Fogo”, passa, nesta fase, por entrevistas com pessoas afetadas pelos incêndios, mas também com bombeiros, técnicos de proteção civil e especialistas em gestão florestal.

“Estes testemunhos reais serão integrados na narrativa performativa e documental do espetáculo”, refere a autarquia, numa nota enviada à agência Lusa, sobre o espetáculo que deverá estrear em 2026 no Convento de São Francisco.

“Terra de Fogo” explora, entre outros temas, os grandes incêndios florestais de 2017, que causaram 109 mortos, 320 ferido e queimaram cerca de 500 mil hectares, levantando questões sobre a gestão florestal, os impactos sociais e ambientais dos fogos e comparando realidades entre diferentes países do sul da Europa

“Ardem as florestas do Sul da Europa todas da mesma forma?”, questionou a companhia teatral.

Ao longo do corrente mês de junho, André Amálio, diretor artístico, ator e encenador da Hotel Europa dirige, em Coimbra, duas oficinas relacionadas com “Terra de Fogo”, onde a companhia “vai utilizar os seus métodos de trabalho e de criação de teatro documental para refletir” sobre o tema dos incêndios florestais.

Segundo o município, as oficinas irão misturar teatro, movimento e histórias das entrevistas que a companhia tem vindo a recolher: a primeira realiza-se na quarta-feira, com alunos da escola secundária Avelar Brotero e a segunda no sábado, dia 7, entre as 10h30 e as 12h30, no Convento de São Francisco, “e está aberta à comunidade, com entrada gratuita, mas inscrição prévia obrigatória”.

Os dois ateliês integram-se numa residência artística que a Hotel Europa está a cumprir em Coimbra, e que inclui ainda “uma conversa pública sobre a floresta e a gestão dos incêndios”, com Miguel Almeida, investigador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, e Paulo Cardoso, presidente da Junta de Freguesia de Torres do Mondego e membro da Zona de Intervenção Florestal de Coimbra Este, entre outros convidados.