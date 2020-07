Os The 1975 adiaram a digressão europeia devido à pandemia da COVID-19. A banda tinha concerto marcado para o dia 6 de outubro (inicialmente o espetáculo foi agendado para 7 de março, que foi adiado para 6 de março de 2021.

"A tour europeia dos The 1975 encontra-se adiada, com passagem marcada em Lisboa para o dia 6 de março de 2021, na Altice Arena. Os bilhetes já adquiridos tanto para o dia 7 de março como para o dia 6 de outubro de 2020, mantêm-se válidos para a nova data. Para quem não adquiriu, os bilhetes já se encontram à venda em everythingisnew.pt", explica a promotora em comunicado.

"O talento deste quarteto vem de Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann e George Daniel, que se apresentam como The 1975 e alcançaram o sucesso imediato com músicas como 'The City', 'Chocolate' e 'Sex'", lembra a Everything Is New.