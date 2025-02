Os membros da banda britânica The 1975 não podem ser responsabilizados pelas perdas de um festival de música da Malásia, encerrado pelas autoridades depois de o vocalista Matty Healy ter beijado um colega de banda em palco.

O organizador do Good Vibes Festival está a pedir 1,9 milhões de libras (2,3 milhões de euros) em perdas depois de Healy ter criticado as leis anti-homossexualidade do país e ter beijado o baixista Ross MacDonald no concerto em Kuala Lumpur, em julho de 2023.

A Future Sound Asia processou a The 1975 Productions LLP no Tribunal Superior em Londres por incumprimento contratual e disse que os seus quatro membros tinham o dever de cuidado.

Mas o advogado da banda argumentou que o processo deveria ter como alvo apenas a empresa — e não os músicos.

As imagens do beijo provocaram uma reação negativa no país predominantemente muçulmano, onde a homossexualidade é um crime punível com até 20 anos de prisão e punição com varas.

Alguns grupos LGBTQ+ também criticaram a banda por colocar a sua comunidade em risco e atrapalhar o trabalho dos ativistas que lutam pela mudança, noticiou na segunda-feira a agência Associated Press (AP).

O juiz William Hansen disse que as acusações contra os membros da banda eram "más do ponto de vista jurídico e que não havia nenhuma boa razão para que o assunto fosse a julgamento".

Permitiu que o caso prosseguisse contra a empresa, mas ordenou que a FSA pagasse 100.000 libras (120.000 euros) em custos judiciais.

O advogado da banda, Edmund Cullen, argumentou que a alegação era uma tentativa "ilegítima, artificial e incoerente" de "atribuir responsabilidade a indivíduos" porque a FSA só tinha um contrato com a empresa da banda.

O advogado da FSA, Andrew Burns, disse que as autoridades inicialmente se recusaram a deixar a banda atuar por causa de relatos sobre o vício de drogas de Healy e a sua subsequente recuperação. Cederam depois de a banda ter prometido que seguiria as diretrizes e regulamentos, garantiu.

Quando a banda tocou no mesmo festival em 2016, concordaram em não dizer palavrões, fumar, beber, tirar a roupa ou falar sobre religião e política no palco, acrescentou Burns.

Burns disse que a banda provocou deliberadamente as autoridades da Malásia em 2023 ao contrabandear uma garrafa de vinho para o palco e através do "discurso obsceno" de Healy e do beijo.

Disse que a banda também tocou um “conjunto de músicas de segunda categoria” para irritar a multidão.

A banda deveria receber 332 mil euros (276 mil libras) por um concerto de uma hora, adiantou Burns.

Este concerto não foi a primeira vez que Healy fez uma declaração política em nome dos direitos LGBTQ+: beijou um fã num concerto de 2019 nos Emirados Árabes Unidos, que proíbe atividades sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

Após o concerto na capital da Malásia, os The 1975 cancelaram os seus concertos em Taiwan e Jacarta, na Indonésia.

O governo da Malásia colocou a banda na lista negra.