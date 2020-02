Os irmãos Chris e Rich Robinson decidiram voltar aos palcos com uma nova digressão mundial, para celebrar os trinta anos do álbum de estreia, "Shake Your Money Maker".

A digressão estará na Europa a partir de 10 de outubro e, segundo o calendário, Lisboa será a etapa final, a 14 de novembro.

Formados em 1984, os Black Crowes tiveram alguns períodos de abstinência musical, mas o que pareceu mais definitivo aconteceu em 2013, quando os dois irmãos fundadores decidiram nunca mais tocar ou falar um com outro.