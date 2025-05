Os The Lemonheads atuam em Portugal, no LAV-Lisboa Ao Vivo, no dia 24 de setembro. Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, 16 de maio, nos locais habituais.

Nos concertos da digressão "The Lemonheads - Come On Feel: The Deep End", a banda vai tocar o disco "Come On Feel" na íntegra, assim como outros êxitos e novas canções. A banda está a preparar um novo álbum, "Love Chant", com edição prevista para outubro.

Formados em Boston em 1986, The Lemonheads continuam a girar em torno de Evan Dando, "eclético fã de música, escritor de power pop contagiante e renomado trouble maker", destaca a promotora.